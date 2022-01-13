من الفسيخ أبو قشطة للحلويات الفرنسية.. انطلاق أول مهرجان للتذوق بالبحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

انطلقت اليوم فاعليات أول مهرجان لتذوق الطعام بمحافظة البحيرة بمشاركة عدد من المطاعم الشهيرة والطهاة من ربات البيوت بمدينة دمنهور، وتضمن المهرجان تقديم وجبات مختلفة من المشويات والحلويات الفرنسية، بالإضافة إلى الأسماك المملحة والمخبوزات الفلاحى.



عدسة اليوم السابع رصدت فى بث مباشر عبر منصاته الإلكترونية انطلاق مهرجان تذوق الطعام بمحافظة البحيرة.



وقالت إيمان الحوفى منظمة المهرجان، إن مهرجان التذوق مبادرة هى الأولى من نوعها بمحافظة البحيرة، بمشاركة نحو 18 امرأة تعمل فى مجال الطهى، مضيفة أن المهرجان يهدف بالأساس إلى تحفيز السيدات على العمل ودعمهن لعرض أعمالهن المميزة من الوجبات المنزلية.



وأشارت منظمة المهرجان، إلى أن كل المعروضات هى أعمال منزلية تعبر عن اختلاف الأذواق لدي العارضات، وتحتوي على مختلف الأنواع من الأطعمة الشهية.



المهرجان-الأول-لتذوق-الطعام--بالبحيرة



أول-مهرجان-لتذوق-الطعام--بالبحيرة



جانب-من-مهرجان-البحيرة



جانب-من-مهرجان-التذوق



مهرجان-البحيرة