لأول مرة فى تاريخ مصر.. صادرات الأدوية ترتفع لـ35%

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لأول مرة في تاريخ الدولة المصرية ترتفع صادرات مصر من الأدوية لـ35%، وفقا لما كشفه الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الأدواء، مؤكدا أن التصنيع المحلى فى مجال الأدوية يشهد طفرة كبيرة، ليس هذا فحسب بل لا يوجد أى دواء فى العالم أو لقاح إلا ويُصنع داخل جمهورية مصر العربية.

جاءت هذه تصريحات رئيس هيئة الأدواء خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بمشكلات الأدوية.

ودلل تامر عصام على قوة صناعة الأدوية داخل مصر بقوله: "مصر لم تشهد أى أزمة فى مجال الأدوية منذ سنوات، وقد صعد تقييم مصر دوليا فى صناعة الأدوية بشكل سريع وملحوظ للجميع".

فى سياق آخر، قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن متحور أوميكرون سريع الانتشار، موضحًا أن أعراضه لا تتميز كثيرًا عن أعراض نزلات البرد.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، أن بعض المصابين بالمتحور الجديد كان يظهر عليهم تغير لون اللسان (يميل للون البني بسبب الإصابة بالفيروس)، موضحًا أن بعض الالتهابات قد تؤدي للطفح الجلدي أيضًا، لافتا إلى أن هذه الفترة سيكون بها زيادة في أعداد الإصابات؛ بسبب تغير الجو، ولأن هذه الفترة هي فترة انتشار فيرسات، مطالبًا بالحذر التام خلال الفترة المقبلة والقيام بالتهوية السليمة، والبعد عن أماكن التجمعات.

وتابع أن زيادة الإصابات لها علاقة بالتجمعات، مؤكدًا أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لابد أن يكونوا أشد حذرًا، وتلقي اللقاحات التي لها فعالية لهذا المتحور "ممكن أصاب والإصابة متبقاش كبيرة"، مضيفا أن الموجة تعني زيادة الإصابات وانخفاضها ثم العودة للزيادة مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا يمكن الجزم بانتهاء الموجة الرابعة "ندور على كيفية مجابهة هذا الوباء مش الموجات"، مشيرًا إلى أن اللقاحات المتوفرة آمنة وفعالة، والبحث العلمي يعمل على مدار الدقيقة، ويتم البحث عن "حاجات أكثر فعالية".