محافظ الشرقية يلتقى مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية.. اعرف التفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة، لضبط سوق الدواء وتوفير منتج طبي آمن للمواطنين، في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والدكتورة هبة رفعت مديرة إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية وذلك بمكتبه بالديوان العام.

وخلال اللقاء تمت مناقشة آليات تفعيل الكتاب الدوري رقم 261 الصادر من وزير التنمية المحلية بشأن توفير مقرات لهيئة الدواء المصرية في جميع المحافظات لتفعيل دور هيئة الدواء في الرقابة على الدواء بما يحقق أمان وسلامة المريض ، ويتوافق مع تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ الشرقية حرص المحافظة على التعاون التام مع الهيئة وإمكانية توفير مقر دائم لها بمجمع الخدمات المقام بقرية الشوبك بطريق الزقازيق / أبو حماد وذلك بعد معاينة وموافقة الهيئة عليه، مشيداً بدور هيئة الدواء في تعزيز دور الرعاية الصيدلية في مصر نحو توفير دواء آمن وفعال للمريض من خلال مراقبة جودة وفاعلية المستحضرات والمستلزمات الطبية والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الدواء للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى.

وفي نهاية اللقاء قدمت مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية الشكر لمحافظ الشرقية علي تعاونه ودعمه الكامل لدور الهيئة بالمحافظة من خلال توفير مقر لها يساهم في القيام بدورها الرقابي علي الدواء في السوق للحفاظ علي صحة وسلامة المجتمع.