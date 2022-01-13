كثافات مرورية بسبب انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى الدائرى الأوسطى.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الأوسطى بالقرب من نفق الأتوستراد، نتيجة انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة وانقلابها، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولة من أعلي الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ولا يوجد مصابين أو وفيات.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى الأوسطى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناش لرفع حطام الحادث من الطريق وتسيير حركة السيارات.