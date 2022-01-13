اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قوات معاهدة الأمن الجماعى تبدأ فى تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان

الخميس، 13 يناير 2022 09:37 ص
قوات معاهدة الأمن الجماعى تبدأ فى تسليم المرافق الحيوية لكازاخستان كازاخستان - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بدأت في تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم بحراستها إلى السلطات الكازاخية.


وجاء في بيان الدفاع الروسية، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أنه: "وفقًا للخطة التي وضعتها قيادة قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ووزارة الدفاع في كازاخستان، بدأ تسليم المرافق الحيوية التي كانت تقوم قوات حفظ السلام بحراستها إلى وكالات إنفاذ القانون في البلاد".


وأضاف البيان أن قوات حفظ السلام بدأت في تجهيز المعدات والعتاد لتحميلها على طائرات القوات الجوية الروسية والعودة إلى نقاط تمركزها الدائمة.


كازاخستان

أزمة كازاخستان

معاهدة الأمن الجماعي

وزارة الدفاع الروسية

قوات حفظ السلام

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