اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما

الخميس، 13 يناير 2022 03:40 م
قوات الاحتلال تعيد اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال أسيرين فلسطينيين لحظة تحررهما من أمام بوابة سجن النقب الصحراوي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إن سلطات الاحتلال أعادت اعتقال الأسيرين أنس عويسات (28 عاما)، وباسل عبيدات (28 عاما) من جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، من أمام سجن النقب الصحراوي رغم انقضاء فترة محكوميتهما البالغة 8 سنوات.

وأضافت أن أهالي الأسيرين كان يتحضران لاستقبالهما في قريتهما جبل المكبر، وتفاجأوا بقرار الاحتلال إعادة اعتقالهما.

وكان أنس وباسل اعتقلا في 14 يناير 2014، وحكم عليهما بالسجن 8 سنوات، تنقلا خلالها في عدة سجون كان آخرها سجن النقب


الاحتلال الإسرائيلي

سجن النقب

فلسطين

القدس

اسرائيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة