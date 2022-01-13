قطع مياه الشرب عن 13 منطقة بالقاهرة لمدة 12 ساعة السبت المقبل

كتب سيد الخلفاوى

تشهد 13 منطقة بالقاهرة انقطاع مياه الشرب بداية من السبت المقبل من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة العاشرة مساءا لمدة 12 ساعة، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن ذلك نظراً لأعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800مم بامتداد ترعة الجندى – بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع أعمال نفق الصرف الصحى التابع للجهاز التنفيذى لمياه الشرب و الصرف الصحى.

وأكدت شركة مياه الشرب أن المناطق التى تشهد انقطاع المياه هى مناطق (فندق الماسة – امتداد رمسيس 1 , 2 , 3 – المهمات – المنطقة المركزية العسكرية – الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر – نادى السكة – نادى مدينة نصر – مدينة التوفيق – الاستاد – ارض المعارض مدينة نصر).

ويبدأ انقطاع المياه من يوم السبت الموافق 15-1-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، وأشارت الشركة إلى أنها وفرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.