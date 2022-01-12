قطع المياه عن حى غرب سوهاج اليوم 5 ساعات للقيام بأعمال الصيانة

سوهاج فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب عن قطع المياه عن حى غرب مدينة سوهاج اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشرة وخمسة واربعين مساءً وحتى الخامسة فجرا يوم الخميس 13من نفس الشهر ولمدة 5 ساعات للقيام بأعمال إعدام خطوط مياه الشرب القديمة بشارع الجرجاوية الشرقى بمنطقة الشهيد.

وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب المواطنين واصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن قطع المياه عن حي شرق مدينة سوهاج وضعفها بحي غرب وذلك في تمام الساعة 11.45 مساء اليوم الخميس الموافق 14 يناير 2021 وحتى الساعة الـ10 من صباح يوم الجمعة الموافق 15 من نفس اليوم ولمدة 10 ساعات لإجراء أعمال إصلاحات على خط مياه قطر 18 بوصة بشارع التحرير.