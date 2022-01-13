قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول رحلة العائلة المقدسة وعيد الميلاد .. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "رحلة العائلة المقدسة" وتحدث بطرس راضى عن غضب الملك هيرودس عند السماع بمولد المسيح خوفاً على ملكه وهروب العائلة المقدسة إلى مصر حتى الوصول إلى وسط الصعيد بأسيوط، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدة بعنوان "تبه وحجاره".

وفى نفس السياق نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "عيد الميلاد المجيد" وتحدث القس أرمانيوس فريد عن تحديد التاريخ ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد وظهور نجم في السماء كدليل لكي يصل المجوس إلي المزود الموجود به السيد المسيح وظهور الملاك للمجوس لكي يغيروا طريق العودة، وأشار إلى أن الملك هيرودس أمر بقتل الأطفال حتى سن سنتين، بالإضافة إلى عقد ورشة حكى لقصة بعنوان "الطاعة" سردتها هيام أحمد.

كما عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "نزول العائلة المقدسة مصر" وأوضح الطيب على سبب نزول العائلة المقدسة مصر وبداية رحلة النزول، بجانب ذلك أقام قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "عيد الميلاد"، وأوضح الشيخ محمد على محمد لماذا نحتفل بعيد الميلاد ورسالة عيسى إلى العالم، كما أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "شهور السنة".

بينما عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "شقائق الرجال وبناء المجتمع"، وأوضح محمد إبراهيم معني الأخوة وأهمية التعاون وبناء المجتمع، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "التعليم ومشكلاته" وأوضح محمد محمد الصادق أهمية التعليم ومشكلاته وحل المشكلة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة عمل تصميم نتيجة العام الجديد نفذتها نهلة حسن، وأقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد وألقى قصيدتى "مازال، ما بين قوسين" والشاعر عبدالغفور عبدالله وألقى قصيدتى "يا مصر، يلا نعمر بلدي"، وكذلك أعد المركز الحضري أمسية شعرية بعنوان "عام جديد" للشاعر ممدوح أحمد.



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول رحلة العائلة المقدسة (1)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول رحلة العائلة المقدسة (2)



قصور ثقافة الأقصر تقدم محاضرات حول رحلة العائلة المقدسة (3)