فرنسا ترفع حظر السفر عن البريطانيين المحصنين بالكامل ضد كورونا

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أعلنت فرنسا اليوم الخميس رفع الحظر الذي فرضته على المسافرين من المملكة المتحدة.

وأكد وزير السياحة الفرنسي جان باتيست لوموان ، أنه سيتم السماح للسائحين البريطانيين الذين تم تحصينهم بالكامل ضد كوفيد-19 بدخول الأراضي الفرنسية مرة أخرى اعتبارا من يوم غد الجمعة.

وكتب لوموان على موقع تويتر: "نحن نخفف شروط الدخول إلى فرنسا من المملكة المتحدة للمسافرين المحصنين"، حسبما أوردت صحيفة /الاندبندنت/ البريطانية.



وأضاف أنه يشترط لدخول فرنسا إجراء اختبار سلبي قبل ما لا يزيد عن 24 ساعة قبل المغادرة، موضحا أن المرسوم الرسمي سينشر صباح الغد، وستدخل القواعد المخففة حيز التنفيذ على الفور.



وكانت فرنسا قد فرضت حظرا على دخول المسافرين البريطانيين إليها للمرة الأولى في 20 ديسمبر الماضي خشية انتشار متحور /أوميكرون/ من فيروس كورونا المستجد، وأصبح الحظر ساري المفعول منذ ذلك الحين .



وتم فقط السماح لأولئك الذين لديهم عدد قليل من "الأسباب الملحة" بالدخول إلى فرنسا عند السفر من المملكة المتحدة، مثل المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم، كما تم حظر الإجازات ومعظم الزيارات العائلية والمهنية .



وأعلنت فرنسا الأسبوع الماضي تخفيف هذه القواعد بشكل طفيف، والآن سيتم رفع الحظر تماما عن جميع المسافرين البريطانيين الذين تم تحصينهم بالكامل ضد الفيروس.