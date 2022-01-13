فاتورة تجديدات "بيج بن" تثير الجدل.. واقتراحات بتذويبها ودفع ثمن التضخم

كتبت: نهال أبو السعود

تم الكشف أخيرا عن تجديد ساعة بيج بن الذي تبلغ كلفته 80 مليون جنيه إسترليني الأمر الذى أثار دهشة الكثير حيث أظهرت السقالات، التي تم رفعها عن برج الساعة في قصر وستمنسر عن المظهر الجديد، وفقا لصحيفة ذا صن.

ولأول مرة منذ بدء أعمال الترميم، دقت أجراس بيج بن الأربعة 12 مرة عشية رأس السنة الجديدة لتقديم 2022.

وقال إيان ويستوورث، أحد أعضاء فريق ميكانيكي الساعات بالبرلمان الذي تأكد من رنين الصوت: "إنها ساعة مبدعة ربما تكون أشهر ساعة في العالم ، وأن يكون لدينا كل صمولة ومسامير هو امتياز كبير"، وأضاف أنه سيكون هناك بلا شك حزن بمجرد اكتمال المشروع ولكن سيكون هناك أيضًا سعادة لأنهم استعادوه وتشغيله مرة أخرى.

ومع نزول السقالات ، يشارك سكان لندن ردود أفعالهم تجاه المظهر الجديد - حيث يتفاعل الكثيرون بشكل إيجابي مع الشكل الجمالي الأكثر إشراقًا.

ولكن بينما كان الكثيرون سعداء بالنتيجة ، بدا أن البعض لا يمكنهم تجنب الاعتراف بفواتير كبيرة للتحديث، وكتب أحدهم على مواقع التواصل الاجتماعي "ينبغي أن يتم تذويبها ودفع ثمن كل هذا التضخم" وسأل اخر: "ما مقدار عائدات الضرائب التي دفعوها إلى بناء الجدار لهذا الغرض؟".

كان من المتوقع في البداية أن يكلف مشروع إليزابيث تاور 29 مليون جنيه إسترليني ، لكن السعر الجديد وصل في النهاية إلى 80 مليون جنيه إسترليني على الأقل.

بدأ مشروع الترميم الذي تبلغ مدته خمس سنوات في عام 2017 ومن المتوقع أن يكتمل في الربع الثاني من هذا العام، وكانت ساعة بيج بن محاطة بالسقالات منذ بدء البناء وفصلت أجراسها عن آلية الوقت ، لكن الساعة لا تزال تعمل بصمت.

وتم تصميم الساعة من قبل إدموند بيكيت دينيسون وقام بتثبيتها إدوارد جون دينت في عام 1859 ، بهدف إنشاء أكثر الساعات العامة دقة في العالم.

على الرغم من أن الجرس ظل صامتًا تقريبًا منذ أغسطس 2017 ، فقد قرع الجرس في بعض المناسبات الخاصة ، بما في ذلك يوم الذكرى ويوم رأس السنة الجديدة.