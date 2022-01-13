غيوم فى السماء.. وهطول للأمطار على بورسعيد.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت محافظة بورسعيد، مساء اليوم الخميس، سقوط متوسط للأمطار يصاحبه انخفاض قليل في درجات الحرارة، بالتزامن مع هبوب خفيف للرياح الباردة على كافة أنحاء المحافظة.

واستمر سقوط الأمطار الخفيفة على محافظة بورسعيد لما يقرب من نصف ساعة على عكس طقس الفترة الصباحية التي شهدت طقساً شتوياً معتدلاً من سطوع للشمس وهبوب خفيف للرياح وارتفاع قليل بدرجات الحرارة، مما دفع الأهالي اصطحاب ذويهم من الأطفال وكبار السن للاستمتاع بهذا الطقس داخل ميدان الشهداء الشهير بالمحافظة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.



آثار الشتاء في الأرض



آثار شتاء بورسعيد



جانب من آثار الشتاء