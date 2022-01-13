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فرص سقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة

الخميس، 13 يناير 2022 01:01 م
فرص سقوط أمطار غدا بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة والصغرى بالعاصمة 11 درجة أمطار - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الجمعة، طقسا باردا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غد الجمعة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى  على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

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