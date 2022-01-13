غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف)

أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.
- تعود الواقعة لسبتمبر الماضى بعد اختفاء المهندس فى ظروف غامضة والعثور على جثته طافية على سطح مياه النيل
- زوجة المهندس أحمد عاطف وجهت رسالة للقاتل: كنت سيبه يشوف ابنه الجديد بقى عندى ابن ما شافش أبوه والتانى كل ما الباب يخبط يقول بابا جه
- والدة مهندس الدقهلية: غدر بصديق عمره وقهرنى وإن شاء الله ابنى فى الجنة وأحتسبه عند ربنا
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