اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 05:53 م
أكرم القصاص
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غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف)

الخميس، 13 يناير 2022 05:05 م
غدر بصديقه ورماه فى النيل.. إحالة أوراق قاتل مهندس الدقهلية للمفتى (إنفوجراف) مهندس الدقهلية

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أحالت محكمة جنايات المنصورة أوراق المتهم بقتل صديقه مهندس الدقهلية أحمد عاطف الشربينى حامد لمفتى الديار المصرية لأخذ الرأى فى إعدام المتهم.
 
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- تعود الواقعة لسبتمبر الماضى بعد اختفاء المهندس فى ظروف غامضة والعثور على جثته طافية على سطح مياه النيل
 
- زوجة المهندس أحمد عاطف وجهت رسالة للقاتل: كنت سيبه يشوف ابنه الجديد بقى عندى ابن ما شافش أبوه والتانى كل ما الباب يخبط يقول بابا جه
 
- والدة مهندس الدقهلية: غدر بصديق عمره وقهرنى وإن شاء الله ابنى فى الجنة وأحتسبه عند ربنا

 


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