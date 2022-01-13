ضبط 300 كيلو ملح مجهول المصدر وتشميع مقهى مخالف بالشرقية

فقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة احمد ابراهيم مدير الادارة بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب سوبر ماركت لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 50 كيس ملح طعام زنه 6 كيلو بإجمالي 300 كيلو ملح طعام مجهول المصدر علي ذمة المحضر، و تحرير 2 محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه للبيع بسعر ازيد من السعر الرسمي للسجائر، 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، 2 محضر ضد أصحاب انشطه لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.

في سياق متصل، شنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة ليلية لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المقاهي بالإجراءات الإحترازية ومنع تقديم الشيش وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الشيش بمقهى مخالف بمنطقة علاء الدين وتم غلق وتشميع المكان فضلاً عن متابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية بتوقيتات الغلق وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية على المقاهي والكافيتريات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية ومصادرة التوك توك المخالف لخطوط السير بالشوارع والطرق الرئيسية ، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.