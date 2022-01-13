ضبط 300 كيلو ملح مجهول المصدر وتشميع مقهى مخالف بالشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 300 كيلو ملح طعام مجهول المصدر داخل أحد محال تجارية خلال حملات رقابية وتفتيشية مفاجئة على التجار بنطاق مدينة العاشر من رمضان، كما تم اغلاق وتشميع مقهى مخالف للإجراءات الإحترازية بتقديم الشيشه للمترددين بمنطقة علاء الدين بمدينة الزقازيق.
فقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة احمد ابراهيم مدير الادارة بحملة تفتيشية ورقابية لضبط الأسواق وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب سوبر ماركت لحيازته سلع مجهوله المصدر وتم التحفظ على عدد 50 كيس ملح طعام زنه 6 كيلو بإجمالي 300 كيلو ملح طعام مجهول المصدر علي ذمة المحضر، و تحرير 2 محضر ضد أصحاب انشطه تجاريه للبيع بسعر ازيد من السعر الرسمي للسجائر، 3 محاضر ضد أصحاب أنشطة تجاريه لعدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للتعليمات، 2 محضر ضد أصحاب انشطه لعدم وجود شهادة صحيه للعاملين في مجال الأغذية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة