ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر وغير صالح للاستخدام الادمى بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

قاد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا حملة مكبرة ،على المحال التجارية ، والمخابز البلدية، والأسواق وضبط المخالفين ،وذلك بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بمحافظة المنيا وإدارة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص ومكتب تفتيش الاغذية،بهدف القضاء على الغش التجارى.



وقال عزت أن الحملات أسفرت عن ضبط 1683 زجاجة عصير مجهولة المصدر و غير صالح للاستخدام الأدمى، كما تم إعدام على 20 كيلو أغذية متنوعة منتهية الصلاحية وتم سحب ايضا 11عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها.



وأشار رئيس المركز والمدينة أن تلك الحملات تأتي في إطار جهود الوحدة المحلية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.



وشدد رئيس المركز بضرورة تكثيف جهود الأجهزة الرقابية لحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وشن الحملات بصفة مستمرة على الأسواق لإحكام الرقابة التموينية و للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق المواطنين ،و تم التحفظ على الكمية المضبوطة داخل ادارة التموين بابوقرقاص لانتظار قرارات النيابة العامة.





