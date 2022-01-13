ضبط ورفع 1070 شيشة وإشغال للطريق بشوارع الطالبية بالجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الطالبية بالجيزة، حملة علي شارع الهرم تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي، رئيس حي الطالبية، تم خلالها مراجعة تراخيص بعض المحال و المقاهي بنطاق الحي والتأكد من وجود تراخيص من عدمه ومدي تطبيق الإجراءات الاحترازية و تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاص بحظر تقديم الشيشة وتم ورفع حالات اشغال وضبط 120 شيشه وايداعها بمخازن الحي.

كما شملت الحملة شارع العريش وشارع سهل حمزة وشارع المريوطية وشارع رمسيس وشارع ترسا، وتم ورفع حالات اشغال وضبط 320 وتم رفع 630 حالة إشغال متنوعة ما بين 2 تروسكل و 3 عربة خشب وواستندات وكراسي وترابيزات و4 متوسيكل دليفري بدون تصريح وايداعها بمخازن الحي.

وفى سياق متصل تم رفع 120طن مخلفات قمامة وإزالة 700م2 ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالواحات البحرية، في إطار تنفيذ تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة النظافة والتجميل واستمرار حملات النظافة بالمركز والقري، بمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.