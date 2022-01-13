ضبط شخص يدير أكاديمية بدون ترخيص ويصدر شهادات مزورة فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مديرية أمن كفر الشيخ، بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة، من إلقاء القبض على شخص يدير أكاديمية تعليمية بدون ترخيص، تصدر شهادات مزورة منسوبة لهيئات ومستشفيات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغا يفيد تمكن مباحث دسوق بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة من القاء القبض على شخص مقيم بمحافظة البحيرة، ويقوم بإلقاء محاضرات واتخاذه مقر الأكاديمية بدسوق وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على الشباب راغبي الحصول على شهادات جامعية، فضلاً عن قيامه بترويج شهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات التمريض "على غير الحقيقة" ، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج ، وتمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ تم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وبتفتيش مقر الأكاديمية تم ضبط عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض المستشفيات، كمية كبيرة من مسوغات التقديم بالأكاديمية ،دفتر استلام نقدية ،مبالغ مالية، هاتف محمول " بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من المستندات التي تؤكد نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته أقر باصداره شهادات مزورة منسوبة لهيئات حكومية ومستشفيات، وتحرر المحر الازم، وجاري العرض على النيابة العامة.