اليوم السابع
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صور.. السكة الحديد تفتح مكتب حجز جديد لتذاكر قطارات الـvip بمحطة مصر

الخميس، 13 يناير 2022 02:07 م
صور.. السكة الحديد تفتح مكتب حجز جديد لتذاكر قطارات الـvip بمحطة مصر مكتب حجز جديد لتذاكر قطارات ال vip والمكيفة بمحطة مصر
كتب رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد برئاسة المهندس مصطفى أبو المكارم فتح مكتب حجز جديد لتذاكر قطارات الـvip والمكيفة درجة أولى وثانية بالدور الثانى بمحطة مصر برمسيس داخل محطة محطة مصر.
 
وأكد اللواء عصام الخولى رئيس شركة إم أو تى للاستثمار التابعة لوزارة النقل والمملوكة لهيئة السكة الحديد، أنه تم فتح مكتب الحجز الجديد بناء على توجيه وزارة النقل لتخفيف التكدس أمام شبابيك الحجز الحالية الموجودة بالمحطة.
 
وأضاف الخوالى أن مكتب الحجز الجديد يتضمن عددا من شبابيك الحجز واستراحة حضارية لانتظار الركاب لحين حجز تذاكرهم، وأن المكتب الجديد مجهز على أعلى مستوى ومكيف لراحة الجمهور.
 
وأشار العميد ناجى نبيل أن المكتب الجديد سيقتصر على حجز تذاكر قطارات الـvip للوجهين القبلى والبحرى، بجانب إتاحة حجز مقاعد كل القطارات المكيفة، لافتا إلى أنه تم فتح مدخل ومخرج جديد يؤدى إليه من ساحة محطة مصر مباشرة مع سلالم كهربائية لراحة الجمهور خصوصا كبار السن.
 
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