شكوى من انتشار القمامة فى شارع سعد زغلول ببنها.. والمحافظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ محمد حسين ماهر أحمد، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب انتشار القمامة، فضلا عن الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض، مطالبا برفع القمامة بشكل مستمر، مؤكدا أن تراكم القمامة منذ شهور بشكل سيئ وفى تزايد.

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والتوجيه بسرعة رفع تراكمات القمامة بالمنطقة المذكورة بالمدينة، لمنع انتشار الروائح الكريهة والأمراض، خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على أرواح المواطنين، والعمل على رفعها بشكل دورى، والتنسيق مع المواطنين لتوحيد مواعيد لتجميع القمامة لمنع تراكمها.

القمامة



القمامة



القمامة

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".