اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 01:01 م
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شحن 3800 طن صودا كاوية وتفريغ 8479 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

الخميس، 13 يناير 2022 12:49 م
شحن 3800 طن صودا كاوية وتفريغ 8479 طن رخام بميناء غرب بورسعيد ميناء غرب بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن استقبال ميناء غرب بورسعيد، السفينة ADIYAMAN وجنسيتها مالطا، ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 6 متر وذلك لشحن 3800 طن صودا كاوية من الميناء. 

كما استقبل الميناء السفينة REK MAJESTY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 متر والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 8479 طن رخام بالميناء.
 
كما وصل الميناء السفينة SEA SILA التى ترفع علم سنغافورة  ويبلغ طولها 182 متر والغاطس 10.9 متر وذلك لتفريغ 3379 طن مواسير بالميناء. 
 
وذكر البيان أن موانئ  بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن    حاويات وخروج 7 سفن   ومتواجد على الأرصفة  سفينتين  ومن المنتظر وصول 7 سفن   . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة  ومتواجد على الأرصفة  سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن. 
 
وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و  التفريغ على الأرصفة .
 
 


 


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