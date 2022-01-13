شحن 3800 طن صودا كاوية وتفريغ 8479 طن رخام بميناء غرب بورسعيد

كما استقبل الميناء السفينة REK MAJESTY التى ترفع علم بنما ويبلغ طولها 108 متر والغاطس 8.2 متر وذلك لتفريغ 8479 طن رخام بالميناء.

كما وصل الميناء السفينة SEA SILA التى ترفع علم سنغافورة ويبلغ طولها 182 متر والغاطس 10.9 متر وذلك لتفريغ 3379 طن مواسير بالميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر وصول 7 سفن . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن، وسجل الميناء دخول 3 سفن بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن و التفريغ على الأرصفة .