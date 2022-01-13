اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 07:06 م
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شاهد جهود فرق الطوارئ فى التعامل مع آثار الأمطار بشوارع مطروح

الخميس، 13 يناير 2022 06:24 م
شاهد جهود فرق الطوارئ فى التعامل مع آثار الأمطار بشوارع مطروح الامطار تغرق بعض شوارع مرسى مطروح
مطروح - حسن مشالي

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تواصل فرق الطوارئ بمحافظة مطروح، التعامل مع آثار سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، اليوم الخميس، والتي تسببت في تراكم وتجمعات المياه في عدد من الشوارع، بالتعاون بين مجالس المدن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والحماية المدنية.

فرق الطواري تزيل مياه الامطار بمطروح
فرق الطواري تزيل مياه الامطار بمطروح

ويستمر عمل فرق الطوارئ، أثناء وبعد سقوط الأمطار، في ظل انخفاض درجات الحرارة لـ 11 مئوية، لشفط وإزالة تجمعات لمياه الأمطار، في عدد من الشوارع والمناطق المنخفضة.

فرق الطواري تعمل تحت المطر بمروح
فرق الطواري تعمل تحت المطر بمروح

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة، لإزالة  مياه الأمطار، مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا، بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الجهات المختصة، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار، مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات المياه فور تساقط الأمطار، لتيسير حركة  المرور، وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها. 

اعمال شفط مياه الامطار من شوارع مطروح
اعمال شفط مياه الامطار من شوارع مطروح

وكان محافظ مطروح، قد وجه لجميع الأجهزة باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع  تكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أية آثار ناتجة عن سقوط  الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، حول توقعات حالة الطقس بداية من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، والذي يشير إلى حدوث تغيرات في الطقس، ونشاط للرياح، مع فرص لسقوط الأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة على مناطق الساحل الشمالية.

احد شوارع مطروح قبل رفع مياه الامطار منها
احد شوارع مطروح قبل رفع مياه الامطار منها
 
الحماية المدنية تشارك في ازالة تجمعات الامار بمطروح
الحماية المدنية تشارك في ازالة تجمعات الامار بمطروح

وتشهد محافظة  مطروح، حاليا، طقس غائم، وسقوط للأمطار التي تتراوح بين المتوسطة و الخفيفة على  المناطق المتفرقة، بشكل متقطع، وانخفاض درجات الحرارة، مع استنفار أجهزة المحافظة، ورفع حالة الطوارئ لاحتواء آثار الأمطار، والاستعداد لأعمال سحب وإزالة أية تراكمات لمياه الأمطار، من شوارع وطرق المدن المختلفة، وعلى الطريق الدولي الساحلي، بالتعاون بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والحماية المدنية.

الامطار تغرق بعض شوارع مرسى مطروح
الامطار تغرق بعض شوارع مرسى مطروح

يذكر أن أهالي المحافظة، ينتظرون كل عام، خاصة سكان المناطق الصحراوية، سقوط الأمطار، ويقيمون صلوات الاستسقاء عند تأخرها، لملء الآبار وخزانات وسدود حجز مياه الأمطار بالوديان، التي يعتمدون عليها طوال العام في الشرب والزراعة وتربية الحيوانات، كما يسبقون موسم سقوط الأمطار بحرث الأراضي ونثر تقاوي الشعير والقمح وغرس شتلات أشجار الزيتون وغيرها من الأشجار والمحاصيل، ويطلق أبناء مطروح عليها "أمطار الخير".


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