سيدة لمحكمة الأسرة: "زوجى سلط بلطجية لتشويه سمعتى لعدم دفع 300 جنيه لابنته"

كتبت أسماء شلبى

"عشت فى عذاب 6 سنوات برفقة زوجي، يلاحقني بالسب والقذف، ويسرق حقوقى الشرعية، ووصل جنونه وعنفه ضدي بدخولي المستشفي بين الحياة والموت مرتين بعد تعديه على بالضرب المبرح، وعندما هجرته وتركت منزل الزوجية مجبرة بسبب خوفى على حياتي، أصر على مواصلة تعديه على وتعنيفي، لأعيش في جحيم، وطالبت بحقى بالطلاق ليهددني بحرمانى من أبنتي ويحرض بلطجية على تهديدي للتنازل عن قائمة المنقولات ومصوغاتي التي وصلت قيمتها لـ 400 ألف، ورفضه سداد 300 نفقة أخذتها بعد تحايله بالشهود الزور ليسقط حقوقه ويتهرب من دفعهم لى".. بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها أمام محكمة الأسرة بإمبابة، تتهم زوجها برفض سداد حقوقها وطفلتها، وادعت قيامه بتحريض بلطجية لمضايقتها لدفعها التنازل عنها.

وتابعت الزوجة: "ربنا ينتقم منه إنسان بلا ضمير، قبل أن تتعرض زوجته التى ما زالت على ذمته للمضايقة على يد أصدقائه الخارجين عن القانون، طمعا فى حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، دمر حياتي، وأساء لى، وجعل سيرتي على لسان جميع أصدقائه بعد سبي بأبشع الألفاظ وتشويهه سمعتي، للانتقام مني بعد طلبي الطلاق للضرر".

وأضافت: "عشت برفقته أعانى بسبب أخلاقه، ورغم صبري على تصرفاته وعملى كخادمة لأسرته، لم يعاملني بما يرضي الله، وأصر على تعنيفي،كان يخشى أهله ويجعلهم يتحكموا بحياتي، وتركني أعيش في عذاب من ضرب وإهانة، وقرر أن يكمل مسلسل تعذيبي، برفضه دفع نفقات طفلته".

والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".