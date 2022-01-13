اليوم السابع
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ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية فى الوراق

الخميس، 13 يناير 2022 05:44 م
ربة منزل تتهم زوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض بسبب خلافات زوجية فى الوراق قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة اتهام ربة منزل لزوجها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض وإصابتها بوجهها بسبب خلافات زوجية في الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

وتلقى قسم شرطة الوراق بلاغا من ربة منزل اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها، وذكرت المجني عليها أن المتهم دائم الاعتداء عليها بالضرب بسبب الخلافات الزوجية المتكررة بينهما، وأنه اعتدى عليها بسلاح أبيض وأصابها بوجهها، ما أسفر عن تشويهها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.


ضرب زوجة

الاعتداء على زوجة

الوراق خلافات أسرية

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