رئيس "كيما" يكشف تفاصيل تدشين محطة أكسجين بـ260 مليون جنيه بشراكة القطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس محمد حسنين رضوان، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى لشركة الصناعات الكيماوية كيما بأسوان، أن تدشين محطة توليد أكسجين جديدة بمصانع كيما، يتم لأول مرة بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمصنع، بتكلفة 11.6 مليار جنيه خلال الفترة الماضية.

أضاف رضوان لـ"اليوم السابع" أن الاتفاق هو الأول من نوعه بين الحكومة والقطاع الخاص فى هذا النوع من الصناعة التى تستهدف توليد أكسجين للمصانع لاستخدامه فى مراحل الصناعة المختلفة لإنتاج نترات الأمونيا.

أوضح أن القطاع الخاص من خلال شركة خاصة ستقوم بشراء وبناء وإدارة وتشغيل مصانع لإنتاج الغازات الصناعية والطبية داخل شركة كيما، وسينفذ المحطة التى تتكلف نحو 260 مليون جنيه، ويتحمل تكاليفها، فيما سيتم شراء الاكسجين منه للمصانع، بجانب امداد المستشفيات و المصانع من أحتياجاتها من الغازات الصناعية والطبية، ويعد هذا المشروع إضافة لإنتاج الدولة ومخزونها الاستراتيجي من غاز الاكسجين المستخدم فى علاج جائحة كورونا.

يشار إنه تم مؤخرا توقيع العقود فى أحد الفنادق، بحضور قيادات الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وشركة كيما، وقيادات من القطاع الخاص.