رئيس حزب المحافظين يطالب جونسون بالتنحى بعد فضيحة "حفل الكحول"

كتبت: نهال أبو السعود

يواجه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون دعوات من كبار المحافظين في حزبه للتنحي عن منصب رئيس الوزراء بعد أن اعترف بحضور حفل المشروبات أثناء الإغلاق، وفقا لشبكة بي بي سي.

واعتذر رئيس الوزراء عن الطريقة التي تعامل بها مع الحدث في حديقة داونينج ستريت في عام 2020 وقال إنه يتفهم "غضب" الجمهور عليه.

اجتمع أعضاء مجلس الوزراء ، بمن فيهم نائب رئيس الوزراء دومينيك راب ، حول جونسون، لكن زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي دوجلاس روس والنواب ويليام وراج وكارولين نوكس وروجر جيل طالبوه بالرحيل.

وقال روس ، وهو عضو برلماني وعضو في البرلمان ، إنه أجرى "محادثة صعبة" مع جونسون بعد أن اعتذر رئيس الوزراء في وقت سابق يوم الأربعاء في مجلس العموم، وقال إنه سيكتب إلى لجنة عام 1922 - التي تنظم مسابقات قيادة حزب المحافظين - لتسجيل عدم ثقته في رئيس الوزراء، وقال "إنه رئيس الوزراء ، وحكومته هي التي وضعت هذه القواعد ، ويجب أن يحاسب على أفعاله".

ووفقا للتقرير، إذا أرسل 54 نائبًا من أعضاء البرلمان المحافظين رسائل إلى لجنة عام 1922 ، فسيؤدي ذلك إلى تحدي القيادة.

يذكر ان بوريس جونسون قدم اعتذار امام البرلمان خلال استجواب بشأن الحفل في حديقة رقم 10 بداونينج ستريت، وقال: "أريد أن أعتذر ... أعرف أن الملايين قدموا تضحيات غير عادية ... أعرف مدى الغضب الذي يشعرون به منى ، ومع الحكومة التي أقودها"

وأضاف: "على الرغم من أنني لا أستطيع توقع استنتاجات الاستنتاجات الحالية ، فقد تعلمت بما فيه الكفاية أن هناك أشياء لم نحققها بالشكل الصحيح. يجب أن أتحمل المسؤولية .. ذهبت إلى تلك الحديقة بعد 6 أيام من يوم 20 مايو 2020 ... أعتقد أن هذا كان ... حدث عمل ... بعد فوات الأوان كان ينبغي أن أرسل الجميع بالداخل بعيدا"

تمت دعوة ما يصل إلى 100 شخص لحضور حفل مشروبات كحولية، في حديقة داونينج ستريت أثناء إغلاق كورونا الأول، وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وزوجته ضمن حوالي 30 شخصا حضروا التجمع في 20 مايو 2020.

وفي رسالة بريد إلكتروني، كشفت عنها قناة ITV News، تمت دعوة العشرات إلى "تناول مشروبات مع التزام التباعد الاجتماعي في حديقة رقم 10 بمقر داونينج ستريت"، وتم إرسالها عندما كانت قيود الإغلاق سارية وبعد اثني عشر يومًا - في 1 يونيو - تم تخفيف القواعد في إنجلترا للسماح لمجموعات تصل إلى ستة أشخاص بالالتقاء في الخارج.