رئيس الوزراء يسقط الجنسية المصرية عن 9 أشخاص.. بينهم 3 مواليد إسرائيل

كتبت هند مختار

وافق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن كل من إسلام طارق سيد إبراهيم من مواليد إسرائيل من مواليد 1997، ونبيل حسن عبد المطلب غنيم من مواليد القاهرة من مواليد 1965، وزهرة طارق سيد إسماعيل من مواليد إسرائيل من مواليد 1998.

كما وافق رئيس الوزراء على إسقاط الجنسية عن كل من سمير السيد سمير صالح من مواليد إسرائيل عام 2000، ونحمده محمد عواد دياب من مواليد القاهرة من مواليد 1960.

وإسقاط الحنسية عن محمد أسامة رشاد السيد من مواليد 1991، وأمانى أسامة رشاد السيد من مواليد 1988 ، ومحمد على محمد الجناينى من مواليد 2000.