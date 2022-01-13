اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:30 م
أكرم القصاص
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رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير الصناعة نتائج زيارته للعراق

الخميس، 13 يناير 2022 04:00 م
رئيس الحكومة اللبنانية يبحث مع وزير الصناعة نتائج زيارته للعراق رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي
أ ش أ

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بحث رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان نتائج زيارته للعراق والمحادثات التي عقدها بوشكيان مع وزير الصناعة العراقي منهل الخباز بهدف تعزيز التعاون بين البلدين وتفعيل عمل اللجنة العاليا المشتركة. 


جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت.


وعقب اللقاء، أكد بوشكيان أنه وقع مع نظيره العراقي خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتبادل المنتجات الصناعية .


وأضاف أن ميقاتي طلب تفعيل التعاون بين الوزارات والادارات في البلدين في كل القطاعات والمجالات بما يفيد الأسواق في البلدين، مؤكدا أنه سيعقد اجتماعا وزاريا لهذا الشأن الاثنين المقبل.

على جانب آخر أطلع رئيس الحكومة اللبنانية على الوضع الأمني في البلاد خلال لقائه اليوم مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بالسراي الكبير مقر رئاسة الحكومة اللبنانية.

جاء ذلك بالتزامن مع فعاليات "يوم الغضب"، الذي نظمه الاتحاد العمالي العام وعمال النقل البري اليوم، والتي جرى خلالها قطع عدد من الطرق الرئيسية والميادين بالعاصمة بيروت وعدد من المدن الكبرى بمختلف المحافظات.

على صعيد متصل، عقد ميقاتي اجتماعين مع وزير الاتصالات جوني قرم ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، بالسراي الكبير.


لبنان

نجيب ميقاتى

الحكومة اللبنانية

جورج بوشكيان

العراق ولبنان

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