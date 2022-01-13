اليوم السابع
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خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتحدثون عن تجربتهم أمام الرئيس السيسي

الخميس، 13 يناير 2022 12:07 م
خريجو الأكاديمية الوطنية للتدريب يتحدثون عن تجربتهم أمام الرئيس السيسي منتدى شباب العالم
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد - تصوير حسين طلال

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تحدث مجموعة من خريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تجربتهم، وذلك خلال خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب، في اليوم الأخير لمنتدى شباب العالم. 
 
قالت دينا حسن خريجة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أنها حققت حلم الالتحاق بالأكاديمية التي تعد مشروع قومى لبناء الانسان، حيث تعمل الأكاديمية على تدريب أجيال مختلفة، مشيرة إلى أنها بدأت الدراسة في شهر نوفمبر 2020 وهو كان بالنسبة لها نقطة تحول من خلال التدريب الميداني والبرامج العلمية، والربط بين التدريب الميدانى، وخلق طرق مختلفة ومبتكرة، وإعداد رش عمل متنوعة، لتطوير الأفكار وخلق رؤية، من خلال الشراكات الدولية، وعشنا خلال الدراسة تعايش انسانى، وفخورة بالانتماء لهذا الكيان، القدرة على التغيير واتخاذ القرارات. 
 
وقال حاتم عامر، أنه فخور بكونه خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين، موضحا أنه خضع لاختبارات قصيرة، وتنفيذ الأنشطة العملية حول مسائل حقيقية، والعمل على الواقع، ونحن أمام تجربة فريدة تعملنا كيف يمضى القادة يومهم والتغلب على التحديات، وتدربنا على يد المحافظين ونوابهم، وتدربنا عن عمل الحكومة، وطرحنا أفكار مبتكرة. 
 
وقالت شابة من نيجيريا، أنها عاشت تجربة لا مثيل لها، تتم بتفاني وإيمان راسخ، لتحقيق العلم داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب، متابعة: "قضينا وقتا رائعا ولدينا اخوة حول العالم، من أجل العمل على افريقيا التي نريدها، ونعاهدكم على العمل على صنع السلام والتعاون. 
 
وقال شاب من جنوب السودان، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "يسعدنا الوقوف أمامكم في مدينة السلام، ونشعر بالعظمة بهذه المدينة وسط المشاعر المتحمسة، أعرب عن الامتنان للدعم الذى لا ينقطع، والدراسة ساهمت فى تزويد المهارات المختلفة، حول إدارة النزاعات وتوزيع الموارد خاصة في القارة الأفريقية، وتدريب على صنع السلاح والمصالحة، والأكاديمية الوطنية للتدريب، صرح تعليمى فريد. 
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (1)
بدء الجلسة بحضور الرئيس 

بدء الجلسة بحضور الرئيس (2)
الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (3)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب بحضور الرئيس السيسي

بدء الجلسة بحضور الرئيس (4)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (5)
الرئيس السيسي يصل خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (6)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (7)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (8)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (9)
الرئيس السيسي
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (10)
د. مصطفى مدبولي

بدء الجلسة بحضور الرئيس (11)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (12)
خفل تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب

بدء الجلسة بحضور الرئيس (13)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (14)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (15)
الحضور يرحب بالرئيس السيسي

بدء الجلسة بحضور الرئيس (16)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (17)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (18)
 
بدء الجلسة بحضور الرئيس (19)
بدء الجلسة بحضور الرئيس (19)

 


منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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