حياة كريمة.. تنفيذ 219 مشروعا ضمن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الاجتماع الدوري الأسبوعي لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد ، جاء ذلك بحضور، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلي جهاز التعمير، ومديري الهيئات والشركات التنفيذية وأعضاء مؤسسة دار الهندسة.



وقال المحافظ،فى بيان له،إن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري، مؤكداً أنه يتابع يومياً نسب التنفيذ بتلك المشروعات، الى جانب عقد اجتماع أسبوعي، لاكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.



وتابع المحافظ، خلال الاجتماع نسب تنفيذ 219 مشروعا جاري العمل بها ضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منها 192 مشروع مد وتدعيم لخطوط المياه، واستمع إلى شرح حول الأعمال والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، كما تابع المحافظ نسب التنفيذ بقطاعات الصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والاتصالات والتضامن الاجتماعي، لافتا إلى انه يجري متابعة دورية لنسب تنفيذ المشروعات ميدانيا من خلال عدد من الجولات التفقدية للمشروعات الجاري تنفيذها، وشدد على رؤساء المراكز الخمسة بضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات ، مع التواجد على أرض الواقع ميدانيا لتلافي كافة العقبات وحل جميع المشكلات أولا بأول .



أعرب أعضاء مجلس الشيوخ خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنيا، لعقده هذا اللقاء أسبوعيا، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية التي تتم على ارض الواقع لمتابعة معدلات التنفيذ، وهو ما يسهم في إيجاد حلول فورية وعاجله لتلك المشكلات حتى تخرج جميع مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى النور.

