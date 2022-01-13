حياة كريمة بالمنيا.. تواصل تنظيم قافلة طبية لأهالى قرية أسطال بسمالوط

المنيا -حسن عبد الغفار

تواصل مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الخميس تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية أسطال بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

فيما قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، من خلال تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للسيدات بالمجان بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمة الصحية لـ 3152 سيدة من السيدات الحوامل خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين، مشيراً إلى انه تم فحص 77 ألف و298 سيدة من السيدات الحوامل منذ بداية المبادرة بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد خليل مدير ادارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أن المبادرة تهدف لفحص السيدات الحوامل من اول يوم في الحمل حتى الولادة وذلك بهدف الكشف المبكر عن العديد من الامراض اهمها الفيروس الكبدي B " ومرض الزهري وفيروس نقص المناعة البشرى "، بالإضافة لفحص الضغط وإجراء القياسات الفيزيائية الخاصة بالوزن والطول وقياس نسبة السكر في الدم، وذلك لمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين، مضيفاً ان المبادرة تتم في 260 وحدة صحية ومركز طبى وذلك في جميع الادارات الصحية على مستوى محافظة المنيا عن طريق فرق طبية مدربة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدو.