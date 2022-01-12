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حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسطال بمركز سمالوط

الأربعاء، 12 يناير 2022 02:00 ص
حياة كريمة.. صحة المنيا تنظم قافلة طبية لأهالى قرية أسطال بمركز سمالوط قافلة طبية - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، بدءا من اليوم الأربعاء والخميس قافلة طبية علاجية في قرية أسطال بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 12 و13 يناير الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


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