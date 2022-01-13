حى الدقى يعين خدمات ثابتة فى شارع سليمان جوهر لمنع عودة الباعة الجائلين

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى بالجيزة حملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس الحى، لرفع الإشغالات بشارع سليمان جوهر، للمحافظة علي الشارع ومنع عودة الإشغالات بعد تنفيذ أعمال تطوير بالشارع، حيث تم تعيين خدمات ارتكاز ثابتة لملاحظة وجود أى تجاوز من المحلات والإخطار الفورى حال ضبط الباعة الجائلين من اجل تحقيق الانضباط.

ورفعت الحملة عدد من الإشغالات لفتح الشارع والمحافظة على استمرار الشكل الحضارى ومنع عودة الباعة الجائلين، أو قيام المحال بوضع إشغالات بالشارع، وذلك بعد إزالة التعديات والبروز الخاصة بالمحال.

نفذ حى الدقى برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح، أعمال تطوير لشارع سليمان جوهر، أهمها إزالة كافة التعديلت والإشغالات وإعادة رصفه وإنشاء صينية جديدة بميدان سليمان جوهر لحل أزمة التكدث المرورى،، واستعخدام الشارع كمحور مرورى موازى لشارع وزارة الزراعة يربط المنطقة بشارع التحرير.

وتواصل محافظة الجبزة جهودها في تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية في اطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كفاءة الشوارع والمحاور.