اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 11:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس عنصرين إجراميين ضُبط بحوزتهما 40 كيلو بانجو وسلاح نارى فى الشرقية

الخميس، 13 يناير 2022 10:38 ص
حبس عنصرين إجراميين ضُبط بحوزتهما 40 كيلو بانجو وسلاح نارى فى الشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدرت جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، قرارًا بـ حبس عنصرين اثنين من العناصر الإجرامية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهما بحيازة كمية من نبات البانجو المُخدر وزنت أربعين كيلو جرامًا، بألإضافة إلى سلاح ناري (بندقية آلية) وذخيرة للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة وترويج المواد المُخدرة على عملائهما بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.
 
البداية كانت بورود معلومات لمكتب مكافحة المواد المُخدرة بمديرية أمن الشرقية، مفادها اتجار شخصين اثنين في المواد المُخدرة، وبخاصةً نبات البانجو المُخدر، على نطاق واسع وحيازتهما لتلك المواد المُخدرة بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.
 
فور التأكد من صحة المعلومات وباستصدار إذن جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، أمكن ضبط المتهمين في كمين أُعد لهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من نبات البانجو المُخدر، وزنت أربعين كيلو جرامًا، بالإضافة إلى سلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار، ومبلغ من المال وهاتفين محمولين.
 
وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما لنبات البانجو المُخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة لأجل الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما من متعاطي المواد المُخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام.

 


بلبيس

الشرقية

بانجو

مخدرات

محافظة الشرقية

عقوبة الاتجار فى المخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسرة "مريم" ضحية الخلافات الزوجية بالدقهلية تكشف تفاصيل الواقعة.. الأب: تلقينا اتصالا بوجود مشكلة مع زوجها.. ويؤكد: أمها وصلت المنزل وشاهدتها مذبوحة.. ويكشف: لا أعلم أن زوج ابنتى يتناول المخدرات.. فيديو وصور

الخميس، 13 يناير 2022 12:21 ص

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة والعبوات الدوائية

الأربعاء، 12 يناير 2022 10:15 م

جمارك الإسكندرية تضبط كمية كبيرة من مادة الإمفيتامين المخدرة

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:12 م

السجن المشدد 6 سنوات لطالب بتهمة الاتجار فى المخدرات بقنا

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:23 م

ضبط جرائم مخدرات ومصنفات وعناصر جنائية بحملات أمنية

الأربعاء، 12 يناير 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة