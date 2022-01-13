حبس عنصرين إجراميين ضُبط بحوزتهما 40 كيلو بانجو وسلاح نارى فى الشرقية

البداية كانت بورود معلومات لمكتب مكافحة المواد المُخدرة بمديرية أمن الشرقية، مفادها اتجار شخصين اثنين في المواد المُخدرة، وبخاصةً نبات البانجو المُخدر، على نطاق واسع وحيازتهما لتلك المواد المُخدرة بنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس.

فور التأكد من صحة المعلومات وباستصدار إذن جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس، أمكن ضبط المتهمين في كمين أُعد لهما بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من نبات البانجو المُخدر، وزنت أربعين كيلو جرامًا، بالإضافة إلى سلاح ناري (بندقية آلية) وطلقات لذات العيار، ومبلغ من المال وهاتفين محمولين.

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما لنبات البانجو المُخدر بقصد الاتجار، والسلاح الناري والذخيرة لأجل الدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة، والهاتفين المحمولين للتواصل مع عملائهما من متعاطي المواد المُخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة بلبيس أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات لمدة أربعة أيام.