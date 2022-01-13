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توصيات منتدى شباب العالم.. الدعوة لقمة عالمية لمساعدة الدول الفقيرة

الخميس، 13 يناير 2022 12:50 م
توصيات منتدى شباب العالم.. الدعوة لقمة عالمية لمساعدة الدول الفقيرة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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كشفت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، عن توصيات منتدى شباب العالم، كالتالى: إطلاق استراتيجية لدعم السلم والأمن لما بعد الجائحة، ونشر التعريف بالموارد المائية، والدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا.
 
وأضافت المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال حفل تخرج دفعات الأكاديمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك على هامش جلسات منتدى شباب العالم، أن من ضمن التوصيات، الدعوة لتوحيد الجهود الأممية لإعادة التمويل لإعادة الإعمار، ودعوة منظمة الصحة العالمية للاعتراف باللقاحات، والدعوة لعقد قمة عالمية لبحث أفضل السبل لمساعدة الدول الفقيرة.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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