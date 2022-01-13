تحرير 142 محضرا فى حملة تموينية بقنا

صابر سعيد

كلف أشرف أنور، رئيس مجلس مدينة قنا، رؤساء القرى بشن حملات مكبرة بجميع قرى وتوابع مركز قنا لمتابعة سير العمل بالمخابز والالتزام بالمواعيد، والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومطابقته للمواصفات القياسية من حيث الجودة، ومتابعة حركة البيع بجميع محلات الخضراوات والفاكهة للوقوف على الأسعار، والتأكد من عدم المغالاة على المواطنين وذلك لتخفيف العبء عنهم، بالتنسيق بين مسؤولي التموين والصحة والبيئة والأمن الصناعي ومجالس القروية.



وأوضح رئيس مجلس المدينة، أن الحملة أسفرت عن تحرير 142 محضراً تموينياً بالمجالس القروي بمركز قنا، شملت 28 مخالفة تموينية بقطاع التموين و7 مخالفات بقطاع البيئة، بالإضافة إلى 32 بالنظافة وفى قطاع الإشغالات 33 مخالفة و23 مخالفة لمحلات بدون ترخيص.



وتابع حسين الزمقان، نائب رئيس مجلس المدينة، الحملات التى يقوم بها رؤساء المجالس القروية والإدارات بما يضمن المتابعة المستمرة للمخابز والمحال التجارية مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.