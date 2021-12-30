غلق 8 منشآت طبية تعمل دون ترخيص فى قنا

صابر سعيد

شنت إدارة العلاج الحر بقنا، اليوم الخميس، حملة على مدينة قنا، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الشئون الصحية بقنا، حفاظا على صحة المواطن وتنفيذا لتعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا.



وأوضحت إدارة العلاج الحر في بيان لها، أنه تحرر 8 محاضر غلق وتشميع لمنشآت بالشمع الأحمر، وذلك لفتحها دون ترخيص، ومحضر غلق لأحد مراكز التخاطب والإرشاد النفسي والتي تديرها حاصلة على ماجستير إرشاد نفسى بدون وجود طبيب مختص، وتشميع المكان بالشمع الأحمر.



وأشارت إدارة العلاج، إلى تحرير 8 إنذارات لمنشآت طبية أخرى لعدم تجديد عقد النفايات وعدم تواجد السجل البيئي وعقد تداول النفايات، على أن يتم تلافي هذه المخالفات خلال 15 يوما من تاريخه، لافتًا إلى استمرار الحملات المكثفة التي تقوم بها إدارة العلاج الحر بالمديرية من أجل ضبط أداء المنشآت الطبية الخاصة.