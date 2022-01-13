تأجيل محاكمة 10 موظفين بالمساحة فى الشرقية بتهمة اختلاس 14 مليون جنيه

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، وأمانة سر تامر عبدالعظيم وسامي سمير.

تعود أحداث القضية رقم 21896 لسنة 2019 جنايات قسم ثان الزقازيق، عندما قررت جهات التحقيق بقطاع جنوب الزقازيق، إحالة كلًا من: إيمان ن ال، وصلاح ن م، وأحلام هـ ع، ومحمود م م، ومحمود ج ع، وميلاد ف أ، وياسر ق ع، ونهاد ال م، ودينا ال م، ومروة ن م، إلى المحاكمة الجنائية؛ بتهمة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 14 مليون جنيه.

وتبين أن المتهمين، جميعهم موظفين بقطاع المساحة بالشرقية، ارتكبوا واقعة اختلاس مبالغ مالية وصلت إلى 14 مليون جنيه، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.