بعد تكليفات الرئيس.. لجنة هندسية لمعاينة إنشاء محور جديد يربط المنوفية والجيزة

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى اليوم نزول لجنة من المهندسين المختصين بالتنسيق مع وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى والنقل النهرى ومحافظتى المنوفية والجيزة لمعاينة أفضل موقع مناسب لإنشاء المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات حفاظاً على أرواح المواطنين.



جاء ذلك عقب وقوع حادث معدية المناشى والذى وقع يوم الإثنين الماضي إثر سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية فى نهر فرع رشيد بمنطقة المناشى، والتى كانت فى اتجاهها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ إنشاء الكوبرى وفقاً لتكليفات القيادة السياسية، مشيراً إلى أنه سيجرى صرف 120 ألف جنيه لكل أسرة متوفى بالحادث بإجمالى 8 حالات وفاة، فضلاً عن صرف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لتلك الأسر.