اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 03:06 م
أكرم القصاص
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بدء انسحاب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعى من كازاخستان

الخميس، 13 يناير 2022 01:31 م
بدء انسحاب قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعى من كازاخستان كازاخستان - أرشيفية
أ ش أ

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بدأت اليوم الخميس عملية انسحاب قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي من كازاخستان بعد إتمام مهمتها.


وأقيمت مراسم وداع لقوات حفظ السلام في مدينة ألماتي الكازاخية، بحضور الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس ، ونائب وزير الدفاع الكازاخستاني اللواء محمدجان تالاسوف ، وعمدة ألماتي باكيتشان ساجينتاييف.


وذكرت وكالة أنباء كازينفورم الكازاخية أن المراسم بدأت بدقيقة من الصمت حدادا على أرواح الذين قتلوا في أعمال الشغب الجماعية في جميع أنحاء كازاخستان.


ووفقا للوكالة، أشار تالاسوف في خطابه إلى أن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف توجه إلى رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لجلب قوات حفظ السلام الجماعية للمساعدة في استقرار الوضع داخل البلاد.


وبدأ الانسحاب التدريجي لقوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي اعتبارا من اليوم وسيستمر في الأيام العشرة القادمة.


كازاخستان

معاهدة الأمن الجماعى

الأوضاع فى كازاخستان

أزمة كازاخستان

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