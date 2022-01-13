اليوم السابع
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بايدن يعلن توفير أقنعة "عالية الجودة" للحماية من كورونا مجانا للشعب الأمريكى

الخميس، 13 يناير 2022 07:42 م
بايدن يعلن توفير أقنعة "عالية الجودة" للحماية من كورونا مجانا للشعب الأمريكى جو بايدن
كتب محمد جمال

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أعلن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الخميسن، أن إدارته ستوفر قريبا أقنعة "عالية الجودة"، ستكون ‏متاحة مجانا للجمهور الأمريكى، وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفى: "الأسبوع المقبل سنعلن عن كيفية توفير أقنعة عالية الجودة للشعب الأمريكى مجانا".
 
بالإضافة إلى ذلك، أعلن بايدن عن حصول الإدارة الأمريكية على 500 مليون اختبار إضافي لفيروس "كورونا" المستجد، من أجل توزيعه في جميع أنحاء أمريكا، مما يضاعف المبلغ الإجمالي الذي اشترته الحكومة الفيدرالية إلى مليار.
 
وأشار بايدن خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحكومة الأمريكية سيكون لديها موقع إلكتروني جاهز الأسبوع المقبل، يمكن للأمريكيين استخدامه لطلب الاختبارات مجانا.
 
ولفت الرئيس الأمريكى إلى أن "غالبية الولايات المتحدة في مأمن من عواقب فيروس كورونا الوخيمة"، لكنه حذر من أن "الأفراد غير المحصنين يواصلون إجهاد المستشفيات".
 
وأظهرت بيانات، أمس الأربعاء، أن دخول المستشفيات فى الولايات المتحدة بسبب عدوى فيروس "كورونا" المستجد قد بلغ مستوى قياسي جديد، على الرغم من أن متحور "أوميكرون" نفسه لا يزال أقل فتكا بشكل ملحوظ، مقارنة بسلالة الفيروس التاجي الأصلية، ومتحور "دلتا" الذى تبعه.
 

جو بايدن

كورونا

أمريكا

أقنعة

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