اليوم السابع
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المجلس الأمريكى للتعليم يقدم للرئيس السيسي شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية

الخميس، 13 يناير 2022 12:13 م
المجلس الأمريكى للتعليم يقدم للرئيس السيسي شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية المجلس الأمريكي للتعليم يقدم للرئيس السيسي شهادة اعتماد الأكاديمية الوطنية
كتب سمير حسنى ومحمد عبد المجيد

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أعرب ريس هيلفر ممثل المجلس الأمريكي لاعتماد التعليم المستمر والتدريب، عن سعادته الغامرة بحضوره منتدى شباب العالم، مضيفا: "يوم عظيم ويسعدنى أن أقف أمامكم لأمثل المركز الأمريكي، كاشفا عن أنه تم منح الأكاديمية الاعتماد لخمس سنوات وهى أطول فترة منصوص عليها، معلقا: هذا إنجاز استثنائي وهو الاعتماد لمدة خمس سنوات".
 
وقدم ممثل المجلس الأمريكي، شهادة اعتماد الأكاديمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية على هامش منتدى شباب العالم.
 
وقال ريس هيلفر، إن الرسالة الخاصة بنا هي الإلهام وتعزيز التدريب والتعليم المستمر رفيع الجودة عن طريق وضع المعايير وتقييم وتحسين مخرجات التعليم والتدريب المستمرين، متابعا: "مركزنا اعترفت به وزارة التعليم الأمريكية منذ السبعينيات لأننا نعمل على تعزيز جودة التعليم، فلدينا شراكة تعتمد على الجودة.
 
منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019. 
 
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
 
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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