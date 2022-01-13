اليوم السابع
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المئات يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة .. فيديو

الخميس، 13 يناير 2022 12:06 ص
المئات يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة .. فيديو مولد السيدة نفيسة
كتب لؤى على

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احتفال المئات من المصريين بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة ، في ظل منع الاحتفال بالموالد ، حيث افترش العديد من الوافدين من المحافظات الازقة المحيطة بمسجد السيدة نفيسة ، وسط تواجد من بائعى الحلوى ، حيث اقيمت العديد من الفاعليات وحلقات الذكر والمديح. 
 
والسيدة نفيسة هى بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم، ولدت بمكة ونشأت بالمدينة، وقدمت إلى مصر فى سنة 193 هجرية، وأقامت بها إلى أن توفيت فى سنة 208 هجرية الموافق 824 ميلادية، حيث دفنت فى منزلها، وهو الموضع الذى به قبرها الآن، والذى عرف فيما بعد بمشهد السيدة نفيسة.
 

مولد السيدة نفيسة

السيدة نفيسة

المولد

مسجد السيدة نفيسة

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