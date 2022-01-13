الكرملين: فرض عقوبات أمريكية ضد بوتين سيكون بمثابة قطع للعلاقات

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أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (كرملين) دميتري بيسكوف، أن بلاده تنظر إلى العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على أنها "أمر سلبي" بالنسبة لها، مشيرا إلى أنها لا تسهم في خلق أجواء بناءة في المفاوضات بشأن الضمانات الأمنية.



وقال بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس "إن هذه العقوبات أمر سلبي بالنسبة لنا، ولا تسهم في البحث عن حلول مقبولة للطرفين، فهي لا تساهم في تشكيل أجواء بناءة أثناء استمرار المفاوضات الثلاثية".



وأضاف: "نحن، بالطبع، نعتبر ظهور مثل هذه الوثائق والتصريحات أمرا سلبيا للغاية، خاصة على خلفية سلسلة المفاوضات الجارية، حتى وإن كانت غير ناجحة، ولكنها مفاوضات"، مشيرا إلى أن ظهور هذه التصريحات والمقترحات بفرض العقوبات في توقيت إجراء المفاوضات يعد محاولة للضغط على بلادنا ويعتبر أمرا لا معنى له.



وشدد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، على أن فرض عقوبات ضد الرئيس فلاديمير بوتين سيكون تصرفا يتجاوز كل الحدود، محذرا من أن هذا سيعتبر بمثابة قطع العلاقات.



يُذكر أنه صدر عن الكونجرس الأمريكي في وقت سابق تشريعا يقضي بفرض عقوبات على كبار المسؤولين الروس، وفي مقدمتهم الرئيس فلاديمير بوتين، إذا قررت موسكو غزو أوكرانيا.