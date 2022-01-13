القابضة للسياحة تكشف تفاصيل تطوير فندق الكونتيننتال ‬التاريخى بتكلفة 2 مليار جنيه

كتب عبد الحليم سالم

تواصل القابضة للسياحة والفنادق أعمال هدم محلات قديمة فى محيط فندق كونتيننتال التاريخى، فى منطقة الأوبرا تمهيدا لإعادة بنائه على نفس طرازه التاريخى بتكاليف تصل لنحو 2 مليار جنيه.

وتاريخيا تم انشاء فندق كونتيننتال عام 1866، ثم تم تطويره وتغيير اسمه إلى "فندق جراند كونتيننتال،عام 1908"، والفندق له موقع متميز وكان يطلق عليه اسم "الكونتننتال الملكى أمام الأوبرا الخديوية، وكان الفندق المقر الرئيسى لضيوف مصر نظرا لموقعه المتميز أمامه تمثال إبراهيم باشا ومن خلفه الاوبرا وعلي يساره حديقة الازبكية.

وكشفت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام لـ" اليوم السابع"، أن الفندق سيتكون من 250 غرفة ويضم قاعتى مؤتمرات و3 قاعات اجتماعات ومطعمين وجيم وسبا وحمام سباحة ومحلات تجارية وجراج 3 طوابق.