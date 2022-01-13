اليوم السابع
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الخميس، 13 يناير 2022 04:38 م
أكرم القصاص
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الفلبين تعلق التعليم بمدارس العاصمة لتفشى "كورونا"

الخميس، 13 يناير 2022 03:20 م
الفلبين تعلق التعليم بمدارس العاصمة لتفشى "كورونا" كورونا فى الفلبين - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن عمدة العاصمة الفلبينية إيسكو مورينو، اليوم الخميس تعليق كافة العمليات التعليمية بمدارس العاصمة مانيلا بسبب الارتفاع الكبير في إصابات فيروس "كورونا" المستجد.


وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن قرار التعليق يشمل كافة المستويات الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة، وأيضا التعليم الإلكتروني، ويسري بدءا من الغد وحتى 21 من يناير الجاري.


وتابعت القناة أن القرار الذي وصفه العمدة بالإجازة الصحية سيمكن الجميع؛ بما فيهم المدرسين وأولياء الأمور، من الحصول على الراحة وتقليل مستويات التوتر.


يشار إلى أن الفلبين تعاني مؤخرا من زيادات قياسية في أعداد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد، فيما تحاول تكثيف نشاطها لتوزيع اللقاحات على المواطنين.


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