الطفلة النوبية جنى تروى تفاصيل حديثها مع الرئيس السيسى: قالى بحبك وابتسامتك حلوة

كتب محمد عبد المجيد

قالت الطفلة النوبية جنى التي رفعت لافتة مكتوب عليها "أحب السيسي"، وتحدث معها رئيس الجمهورية في النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم المقامة في مدينة شرم الشيخ، إنها التقت رئيس الجمهورية وقال لها "أنا بحبك وابتسامتك حلوة"، موضحةً أنها لم تكن تعلم الكثير عن المنتدى لكنها أحبت المشاركة فيه بعدما تفاعلت مع الشباب.

وأضافت جنى خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار قريتها في غرب سهيل، وقالت له «تعالى عندنا تاني وإحنا هنيجي عندك تاني»، مشيرةً إلى أن الأهالي فرحوا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ووجهت جنى رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلةً: "بحبك أوي وعاوزة أشوفك وأسلم عليك".

وحضرت الطفلة النوبية "جنى"، فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة، المقامة حاليا في شرم الشيخ، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان رئيس الجمهورية، قد أجرى جولة تفقدية في قرية غرب سهيل في أسوان في 27 ديسمبر المنصرم، حيث حرص على أن يعقد لقاء مفتوح مع مجموعة من الأهالي، ودعا جنى، التي قامت باستقباله في مرسى جزيرة "كيكي"، لحضور المنتدى.

وكانت فعاليات النسخة الرابعة من المنتدى قد انطلقت تحت رعاية وحضور رئيس الجمهورية، في الفترة من 10 إلى 13 يناير الجاري، بشرم الشيخ، وسط إجراءات احترازية مشددة في إطار تعامل الدولة المصرية مع جائحة كورونا.