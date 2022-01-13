الصرف الصحى بالإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لهطول الأمطار

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت شركة الصرف الصحى، رفع حالة الطوارئ حيث يتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الخميس أمطار تبدأ خفيفة صباحا على أن تزيد شدتها مساء لتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة بنسبة حدوث (40-50% تقريبا) على فترات متقطعة.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار علي مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلي متوسطة.

وأكد نافع الاستعداد بعناصر الطوارئ وعلي رفع درجات الاستعداد وانتشار السيارات والبدالات اعتبارا من اليوم الخميس ولحين انتهاء حالة عدم الاستقرار.

وشدد على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.