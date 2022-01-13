"الصحة" توجه 11 نصيحة للطلاب لرفع التحصيل الدراسى.. أبرزها المذاكرة باكرا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 11 نصيحة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسى وزيادة التركيز بالتزامن مع حلول امتحانات نصف العام، وتتمثل النصائح التى قدمتها وزارة الصحة:

1- الحرص على تناول الإفطار لإمداد المخ بالطاقة اللازمة للنشاط.​

2- البداية بالمراجعة والمذاكرة باكرا، وذلك لأن قدرة العقل على الاستيعاب تكون أكثر.​

3- تحديد ما يحتاج التركيز بدلاً من القيام بالعديد من الأشياء بنصف جهد.​

4- وضع خطة للمذاكرة لتحقيق الإنجاز وقياسه​.

5- أخذ الفواصل بدون ضغط كم المذاكرة.​

6-استخدام أساليب شيقة للمذاكرة مثل عمل البطاقات الملونة، أو الخرائط الذهنية.​

7- اعمل اختبارات لنفسك، وذلك لتحديد مدى القدرة الاستيعابية.​

8- الاهتمام بأوقات الاسترخاء وممارسة الرياضة.​

9- الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في الوقت المناسب في الصباح؛ يتيح الحصول على قوة حفظ جيدة، كما يجعل المزاج أفضل.​

11- الحفاظ على الانتظام في تطبيق الخطوات السابقة​.