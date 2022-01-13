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"الصحة" توجه 11 نصيحة للطلاب لرفع التحصيل الدراسى.. أبرزها المذاكرة باكرا

الخميس، 13 يناير 2022 04:00 ص
"الصحة" توجه 11 نصيحة للطلاب لرفع التحصيل الدراسى.. أبرزها المذاكرة باكرا امتحانات - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 11 نصيحة تساعد الطلاب على التحصيل الدراسى وزيادة التركيز بالتزامن مع حلول امتحانات نصف العام، وتتمثل النصائح التى قدمتها وزارة الصحة:  

1- الحرص على تناول الإفطار لإمداد المخ بالطاقة اللازمة للنشاط.​
2- البداية بالمراجعة والمذاكرة باكرا، وذلك لأن قدرة العقل على الاستيعاب تكون أكثر.​
3- تحديد ما يحتاج التركيز بدلاً من القيام بالعديد من الأشياء بنصف جهد.​
4- وضع خطة للمذاكرة لتحقيق الإنجاز وقياسه​.
5- أخذ الفواصل بدون ضغط كم المذاكرة.​
6-استخدام أساليب شيقة للمذاكرة مثل عمل البطاقات الملونة، أو الخرائط الذهنية.​
7- اعمل اختبارات لنفسك، وذلك لتحديد مدى القدرة الاستيعابية.​
8- الاهتمام بأوقات الاسترخاء وممارسة الرياضة.​
9- الذهاب إلى الفراش في وقت مبكر من الليل، والاستيقاظ في الوقت المناسب في الصباح؛ يتيح الحصول على قوة حفظ جيدة، كما يجعل المزاج أفضل.​
11- الحفاظ على الانتظام في تطبيق الخطوات السابقة​.

 


الطلاب

التحصيل الدراسى

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الصحة

التركيز

زيادة التركيز

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