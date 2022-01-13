اليوم السابع
Ads
الخميس، 13 يناير 2022 02:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"الصحة" تسجل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة وخروج 845 متعافيًا

الخميس، 13 يناير 2022 01:07 ص
"الصحة" تسجل 948 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة وخروج 845 متعافيًا وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 845 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 329802 حتى أمس الأربعاء.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 948 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 28 حالة جديدة.
 
وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 395688 من ضمنهم 329802 حالة تم شفاؤها، و 22042 حالة وفاة.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

الصحة

كورونا

اصابات كورونا

المصابين بكورونا

وفيات كورونا

المتوفين بكورونا

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تسجل أكثر من 361 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال يوم

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:21 م

دارسة: لقاحات الأنفلونزا والحصبة تقلل الإصابة بفيروس كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 09:00 م

إصابة الفنان إدوارد وابنه بفيروس كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 08:34 م

"الصحة" تبحث مع المركز الأفريقى للسيطرة على الأمراض سبل التعاون لمواجهة كورونا

الأربعاء، 12 يناير 2022 06:06 م

رانيا المشاط من منتدى شباب العالم: كورونا فرضت واقعا جديدا يعزز العمل المشترك

الأربعاء، 12 يناير 2022 04:54 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة